現代人重視休閒生活，對於喜歡全台趴趴走的家庭，SUV多元彈性的大空間與充沛動力，成為熱門車款，然而中型SUV售價都在80萬元以上，裕隆(2201)自有品牌LUXGEN特別推出LUXGEN U6智遊特仕版，祭出高CP值方案，搭配政府舊換新補貼，現金優惠價69.8萬元限量80台。

此次LUXGEN U6智遊特仕版，升級「BSD盲點偵測系統」及「RCTA後方車側警示系統」，並可讓消費者以不到70萬元的入門小型休旅級距價格就能擁有中大型休旅車，搶攻跨界SUV市場。

作為自主汽車品牌LUXGEN的銷售主力，U6自2013年上市以來，以時尚流線的外型、寬敞舒適的車室空間與以台灣用車環境為設計的前瞻科技安全配備優勢，上市即吸引高度關注，曾獲得車界奧斯卡獎「車訊風雲獎」年度風雲車殊榮，並多次蟬聯國產SUV銷售冠軍，可說是台灣自主研發車款中具備運動跑格SUV的代表。

(時報資訊)