美股昨夜續漲，帶動台股今日跟隨開高，盤初在聯電(2303)喊衝，輔以權值三王台積電(2330)、鴻海(2317)、大立光(3008)齊力助攻下，大盤指數一度衝上12571.34點，惟聯電攻高兵臨30元關卡，遭空頭反壓猛揮重拳，股價一路下滑，影響台積電跟隨腿軟翻黑，大盤也落於低檔震盪，所幸鴻海、國巨(2327)結盟利多撐盤，終場大盤收12467.73點，小漲4.97點，總成交值微降至1535.85億元；店頭市場收160.52點，跌0.31點，總成交值326.41億元。分析師表示，台股本周僅剩2個交易日，部分投資人調節持股獲利了結，多頭選擇暫時觀望，本周或有反彈，但逢壓拉回持續整理。

盤面上，鴻海牽手國巨，宣布策略結盟，強化關鍵零組件的研發創新，法人看好雙方將互蒙其利，鴻海今日整場力守高檔，收77元、小漲0.13%，國巨則放量大漲4.98%、收在348元，登上月線，並帶動同欣電(6271)跟隨放量收高1.98%、達129元。連鎖餐飲集團八方雲集(2753)今登錄興櫃，每股參考價為138元，由於今年營運在疫情逆風下逆勢維持成長，盤中股價最高飆漲81.16％至250元，終場收203.5元、漲幅47.46%，興櫃首秀演出精彩。羅昇(8374)挾著外資轉為買方，收在27元，上漲9.76%；浩鼎(4174)集中資源，取得67%股權，收在漲停板115.5元。外資重申台積電買進評等，目標價600元，但今日多頭後繼無力，股價收在431元，小跌0.12%。

分析師表示，今日挑戰季線缺口壓力以小漲作收，但因受制量能遲遲未能回到2000億元以上，預期台股仍維持整理格局。疫情延燒之下，美Fed將維持低利率政策至2022年，全球資金充沛提供股市十足的動能。不妨伺機布局大陸「去美國化」趨勢而受惠的IC製造、設計、先進封裝類股。

(時報資訊)