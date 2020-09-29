造紙大廠正隆（1904）領先業界超前發展綠電，除已在台導入風力及太陽能發電、從自用走向外售，並取得逾7729張再生能源憑證，建立創新循環經濟商業模式，未來將進一步將此成功模式複製至越南，進一步打造台、越跨國性循環經濟產業商機。

正隆今（29）日股價開高，受大盤走跌影響一度翻黑下跌1.73％，但隨後在買盤敲進下再度翻紅，一度上漲2.83％至32.7元，終場上漲2.36％、收於32.55元，領漲造紙類股。三大法人上周合計買超達4408張，但昨（28）日調節賣超2199張。

正隆長期以資源回收再利用為營運模式，並積極自造紙業轉型升級為能源環保服務產業。目前已投資大園汽電共生公司，供應大園工業區蒸氣與電力，后里廠3套汽電共生設備亦將整合后里區能源，促進區域能源效率最佳化、朝能源產業發展。

配合政府綠電政策及國際趨勢，正隆已超前部署投資再生能源發電設備，分別在2003年、2011年在竹北廠、后里廠建置造紙業首套風電、太陽光電，去年並在台中轉運倉加裝太陽光電、提高綠電輸出，同時推動「智紙4.0」專案，引進智慧管理提升汽電系統的發電效益。

而正隆也是國內最早投入製程餘料能源化的業者，推動多年來替代能源率已達10％，並取得逾7729張再生能源憑證，成為綠電大戶。目前斥資21億元建造燕巢新廠，預計年底將完工啟用，可望進一步提高太陽能發電輸出，大園廠亦正積極規畫沼氣發電中。

此外，正隆斥資逾10億元於竹北廠建置生質能熱電系統，預計明年商轉，屆時將增加替代燃料使用量、提升能源效率，協助正隆全省工廠製程餘料處理，並以此為未來競爭發展機會，服務其他紙廠或附近工業區，將是企業轉型為綠能服務業的重要里程碑之一。

而正隆竹北廠也取得「應回收廢棄物處理業登記證」，成為國內首家廢紙容器完全再生利用紙廠，創新循環經濟商模，創造經濟、社會和環境三贏。隨著台灣發展循環經濟商模成功，下一步將進一步將此成功經驗複製至越南。

對此，正隆已成立專業部門，躋身NIKE、SONY、太古可口可樂等國際大廠綠色供應鏈夥伴。因應台、越2地雙軌發展，正隆近2年相關資本支出每年均投入50億元，且另外尚有投資燕巢新廠21億元、竹北廠生質能熱電系統預估投入逾10億元。

有鑑於資源循環利用成為全球產業永續發展趨勢，正隆董事長鄭舒云看好三大綠色商機，包括在消費市場崛起的綠色商品，躋身國際大廠綠色供應鏈爭取大單，以及在工業區拓展綠色服務，將進一步打造台、越跨國性循環經濟產業，搶攻相關商機。

(時報資訊)