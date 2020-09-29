在綠色意識漸漸高漲的時代，想讓身體不要有太大負擔，這股「試」量商機正在蔓延。凡事講求剛剛好的份量，還能滿足大家愛嘗鮮喜好，像是120ml「兩口就喝完」的迷你保溫瓶，「兩三口就吃光」的吉野家迷你碗牛丼，都廣受大家歡迎。

在台灣宏亞食品旗下的歐維氏，也推出榛果威化餅迷你版，酥脆威化融入香濃可可與濃郁榛果醬，多層次風味在口中釋放，創造完美滋味，剛好在入秋天涼，能體驗到滿口濃郁豐富的巧克力。更重要的特色是小塊小塊分裝。

不管是學生、上班族、讀書、工作，隨時都能來點甜食補充能量，又不用一次吃太多怕會胖，這時有迷你尺寸好入口的點心再適合不過，可以隨時隨地來上一顆！再搭配100%台灣新鮮水果、手作無添加來製作高品質冰棒「春小枝」，不只份量小巧可愛，試遍每種口味也不會有罪惡感，堪稱完美。想要找這對「榛果威化餅迷你版」加「春小枝」絕配新寵兒，已悄悄於9月25日全聯通路上市，10月中也會在家樂福、大潤發、愛買跟大家碰面。

(中時新聞網)