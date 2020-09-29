泌尿科女醫師張美玉邊健身邊開直播，聊到傳說中的「高雄18招」，公開表示想拜師學藝。（截自臉書《泌尿女王張美玉》直播影片）

江湖中傳聞的「高雄18招」，在警方大力掃黃、掃蕩色情行業下，早已銷聲匿跡，可能只存在於某一年齡層以上男性的記憶之中。如今知名泌尿科女醫張美玉，卻在直播影片中盛讚18招是將女性盆底肌運用到極致，並公開徵求「耆老」，高呼想要拜師學藝！

所謂18招（英語：Ping-Pong Show），是一種成人秀表演，女子運用生殖器官搭配道具甚至是小動物，做出開瓶蓋、射飛鏢、吹蠟燭等，用其他人體部位才做得出來的動作。而18招在台灣於1970年代盛行於高雄，除了小賓館、夜總會，甚至廟會、夜市都可見到，因此又有「高雄18招」之稱。

根據維基百科資料，所謂18招包括：射飛鏢、寫毛筆、吞雞蛋、吃甘蔗、啃甘蔗、泥鰍鑽、吞鰻魚、養金魚、摺紙鈔、抽香菸、吃香蕉、噴火、開瓶子、打桌球、喝汽水、抽刀片、點蠟燭、吹氣球。

泌尿科女醫師張美玉日前在臉書開直播，一邊健身運動的她，一邊和教練與工作人員聊起骨盆運動。張美玉盛讚這項技能的表演者非常厲害，將盆底肌肉群發揮到極致的地步。

「我想練18招，真的，這真的是可以練的，這些人是耆老，如果能被找出來，在性的歷史地位很重要，各位如果真的認識，不妨告訴我，這真的很重要。」，張美玉更在直播影片下方留言：「尋人！！！有誰看過18招？快告訴我！我好想拜師學藝！」。

張美玉解釋，骨盆底肌肉是全身最難練到的部位，一般盆底肌訓練也就是大家常聽的「凱格爾運動」，盆底肌群攸關尿失禁、排便、鬆弛、子宮下垂和性功能障礙等，如果能將這塊肌肉運用的這麼好，可以減少婦女漏尿的狀況。

(中時新聞網)