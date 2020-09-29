元智大學今天宣布結合亞東醫院成立醫護學院，初期將是二系一所，明（110）年醫學研究所將先招8位學生，之後還會成立學士後醫學系及護理學系。這個醫護學院以「創新智慧醫療」為核心理念，希冀培育新世代醫療產業之跨領域人才。

元智大學同時也攜手亞東醫院在新北市林口區占地2.5公頃之文教用地成立「元智大學新北分部醫護學院」，結合產學研人才，搭配集團內的產業資源，匯集新北市與桃園市雙城人才，將以「全人、智慧、醫療」為教育主軸，培育全人智慧醫療人才，以協助因應國家未來智慧醫療人力需求與智慧醫療之推廣。

元智大學籌設新北分部醫護學院將於10月份接受教育部審議，俟獲准通過，將隨即展開林口的校園建設。學士後醫學系已由醫學院評鑑委員會(TMAC)審查中，11月會有結果。醫學研究所已獲教育部核准，將自110學年度起招生。

元智大學校長吳志揚表示，元智大學在資通訊領域聞名，尤其人工智慧崛起，在大數據及物聯網ˇ等領域，不論在教學或研發都有極好的成果與評價；亞東醫院則是遠東集團旗下的教學醫學中心，他們的醫療資源，醫師陣容與設備堪稱國內首屈一指，元智與亞東醫院合作成立醫護學院，希望能培育跨領域醫學研究人才，提升國家整體醫療之發展。

元智大學醫護學院籌備處主任陳芸表示，醫護學院將有4棟樓，預計在113年完工。醫護學院的二系一所，4年制的學士後醫學系僅收公費生，醫學研究所及護理學系則是收自費生。

學士後醫學系過去台灣許多大學就有，後來的反應不好，為何元智還要跟進？前教育部長、亞東醫院董事曾志朗說，以前大學設學士後醫學系，時機不對；現在則不一樣，將科技導入醫學的學士後醫學系，前景看好。

元智大學表示，即將設立的學士後醫學系，希望招收多一點在在大學時念電機、資工等理工領域的學生來就讀，讓他們將原本的專長和醫學進行整合，更能符合新時代的需求。

(中時 )