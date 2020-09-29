勞動力發展署中分署日前一部要求同仁拍攝影片宣導，但因影片為公務同仁發想，並由素人演出，遭網友批評，對此，中分署表示，影片播出後看到網友對於「素人」表演的指教，分署會虛心接受，未來一定讓專業的來。

據了解，7位跳舞的同仁中有2位是舞蹈老師、5位則是公務同仁，中分署表示，為讓青年多加關注政府提供的各項就業促進措施，特別號召各單位熱情有活力的同仁為青年加油打氣！因此拍攝簡短影音行銷影片，歡迎青年朋友來到分署接受服務；拍攝為同仁自發性發想，運用周末時間，由舞蹈老師帶領練習演出，希望可以鼓勵青年朋友們能像自己一樣勇於接受挑戰。

中分署指出，影片播出後看到網友對於「素人」表演的指教，分署會虛心接受，未來一定讓專業的來。中彰投分署是東南亞非常具規模的職訓中心，平時也推動非常多協助青年的服務措施，也期許應屆畢業的青年學子能到分署接受職涯諮詢、就業服務及職業訓練，讓自己也成為專業人士。

(中時 )