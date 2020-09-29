衛生福利部八里療養院邀全院350名病友分三個梯次中秋大烤肉。圖八里療養院提供

中秋佳節月圓人團圓，為了讓長期住院的精神病友感受到季節的變化及提升對時間的定向感，衛生福利部八里療養院在109年9月29日讓全院350名病友分三個梯次參與中秋烤肉活動。烤肉向來是病友最喜愛也最期待的活動，除嚴格把關食材的新鮮和衛生外，並將病友分成8人一組，各組自行烹食調味，該院的職能治療師全程在旁協助及安全提醒，讓病友們都能安全健康地樂在的烤肉活動中。

負責本次活動的職能治療師陳詩雅指出，透過烤肉活動給予病友技能及團隊合作的經驗與學習，可以展現病友平日的復健訓練成果，烤肉過程也能讓病友增加成就感和自我肯定。所有參與烤肉的病友在活動前，會在會心團體中進行以「中秋」為主題的繪畫比賽作文比賽，自由創作讓病友發揮創意進行創作，活動當天除了針對前三名和佳作得獎者的頒獎之外，也準備了60顆月餅加辦摸彩活動，讓病友度過一個熱鬧的中秋節！

職能治療科張自強主任指出，該院職能治療復健訓練活動有很多，除了節慶活動如中秋烤肉外，還有庇護性工場或商店、院內工作實習以及職業訓練如烘焙、清潔等課程，目的就是為了要重建精神病友的生活能力、工作習性、工作態度及工作技能等。本次中秋烤肉活動也會注意到飲食的衛生，除了吃東西外也是配戴口罩，在歡度佳節之餘也不忘疫情期間的安全。第一名的獲獎者阿德，繪畫中充分呈現中秋節的嫦娥奔月傳說及歡樂氣氛，也表示感謝醫院辦理這麼棒的應景活動。

衛生福利部八里療養院院長張介信表示，看似平凡的中秋烤肉活動，對病友來說卻是很具意義的精神復健活動之一，配合中秋節慶辦理烤肉活動，除了讓病友感受到節慶時團聚的喜樂氛圍外，就是為了要提醒病友們季節的更替以及相關的民俗風情，不讓病友與社會脫節，這也是該院一直朝著全方位及多元化精神醫療照護而努力的目標。

(中時 )