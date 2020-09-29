裕隆自主品牌納智捷重整腳步，銷售全面鎖定休旅車，除以URX七人旗艦及五人款為銷售主力，更罕見「下放」U6搶攻跨界的入門市場，今日推出限量U6智遊特仕版，祭出舊換新車現金價69.8萬元，對照同規格的U6 APA智駕版車價83.5萬元，等於車價大幅調降13.7萬元，希望爭取預算型買家青睞。

U6自2013年上市以來，以時尚流線的外型、寬敞舒適的車室空間與以台灣用車環境為設計的前瞻科技安全配備優勢，上市即吸引高度關注。而U6車系在問世近七年內，迅速取得台灣消費者的廣大喜愛，歷經改款，以U6 GT重新出發，強化嶄新動力和高強度操駕，讓台灣自主研發的SUV車型，也可以挑戰極限駕馭樂趣。

納智捷表示，現代人重視休閒生活，對於喜歡上山下海全台趴趴走的家庭，SUV多元彈性的大空間與充沛動力，成為消費者購車首選，然而符合需求的中型SUV售價在80萬以上，對於預算型買家而言，負擔沉重，希望能解決此困擾。

納智捷今日推出LUXGEN U6智遊特仕版，除了升級「BSD盲點偵測系統」及「RCTA後方車側警示系統」，讓主動安全配備再進化之外，搭配政府舊換新補貼，以現金優惠價69.8萬即可輕鬆入主，限量80台，讓消費者以不到70萬的入門小型休旅級距價格就能擁有中大型休旅車，享受房車所沒有的高視野與大空間以及充沛的動力。

(中時 )