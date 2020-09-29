HMD Global今（29）日在台推出首款5G手機Nokia 8.3 5G，以及Nokia 3.4入門機種，帶給消費者更多選擇。Nokia 8.3 5G是HMD Global在台推出的首款5G手機，支援全球5G頻段，更與最新007電影《生死交戰》獨家聯名，展現特務專屬手機的霸氣姿態！

Nokia品牌首款5G手機「Nokia 8.3 5G」

Nokia 8.3 5G支援600MHz至3.8GHz共13個全球5G頻段，適用於電信業者在全球階段性部署的獨立組網（SA）與非獨立組網（NSA），更適合經常需要在國內外進行商務旅行的人士。搭載高通Snapdragon 765G處理器，配置8GB RAM以及128GB ROM，採用三選二卡槽，電源鍵整合指紋辨識技術，解鎖更快速，並有專屬的Google助理鍵，搭配4500mAh電池，採用USB-C充電連接埠，支援OTG、NFC、藍牙5.0。

Nokia 8.3 5G前後5顆鏡頭全都是蔡司認證。PureView後置四鏡頭為6400萬畫素主鏡頭、1200萬畫素微光超廣角鏡頭、200萬畫素景深鏡頭以及200萬畫素微距鏡頭的組合，前置鏡頭則是2400萬畫素。主鏡頭可透過像素合併技術更好的呈現相片細節，夜拍模式可運用高廣角高清（super pixel）感測器，強化吸收光源以及降低噪點的功能，在漆黑環境下也可以拍出亮眼作品。錄影上可支援21:9比例，也可以4K畫質錄製24fps影片。專業模式快門延長至20秒，並加入品牌浮水印或是客製化浮水印的功能。

劇院模式可以透過手動設置相機各項指數，也可以H.log格式進行拍攝，拍攝完成後可以啟動編輯器進行後製，用更專業的色彩分級來調整影片模式。也支援前後鏡頭一鍵雙拍模式。錄影時，可運用AI帶入藍色耀班、變色耀班效果，展現更自然的光線特效。

Nokia 8.3 5G搭配6.81吋PureDisplay點睛全螢幕，是目前Nokia手機家族中螢幕最大的款式。Pixelwork顯示處理器可即時將影像從SDR轉換為HDR，讓照片、影片、遊戲畫面都能呈現更高品質的色彩還原效果，搭配OZO環繞音效，可展現如劇院般的視聽饗宴。外觀採用金屬化材質覆蓋上特殊的3D康寧大猩猩玻璃打造手機背蓋，在不同光線角度下可展現有如北極光的獨特色澤。在升級5G的前提下更加強手機散熱效能（內有兩片散熱銅片），來更好地實現5G性能。機身也保留3.5mm耳機孔，為消費者提供更多元的使用方法。

Nokia 3.4。（黃慧雯攝）

Nokia 3.4入門選擇 也有三鏡頭

針對手機價格精打細算的朋友，HMD Global今日則是推出全新的Nokia 3.4，6.39吋HD+螢幕，搭配Nokia 3系列中首款以點睛全螢幕（挖孔螢幕）的設計，可視範圍更廣。內建高通Snapdragon 460處理器，效能則比Snapdragon 450提升70%（GPU效能提升60%）。搭配3GB RAM以及64GB ROM（三選三卡槽，支援4G+4G雙SIM卡，更可同時支援microSD最高擴充512GB），4000mAh搭配電池優化技術，可將電量優惠分配給常用App，電池續航力最長可達2天，機身保留3.5mm耳機孔，採用USB-C充電連接埠，支援OTG、NFC。

Nokia 3.4搭載1300萬畫素主鏡頭、500萬畫素廣角鏡頭以及200萬畫素微距鏡頭的組合，支援AI成像功能，可智慧調整成像，讓照片更完美。前置鏡頭則是800萬畫素，人像模式可輕鬆模糊背景，或是在拍攝完成之後調整背景糊焦程度，打造更動人的人像照片。Nokia 3.4採用後置指紋辨識，背蓋採用3D奈米紋理覆蓋，搭配虹彩光面處理，配色靈感來自大自然之美，共推出驚冰藍、驚碳黑以及驚幻紫款式，會在不同角度下展現不一樣的手機背蓋光澤。

Nokia 8.3 5G以及Nokia 3.4都內建Android 10系統，附加2年的操作系統升級以及3年月度安全性更新。Nokia 3.4預計在10月底正式上市；Nokia 8.3 5G將在10月15日在Nokia品牌體驗櫃、PChome、momo購物網、Yahoo、各大電商平台以及聯強國際經銷通路開放訂購。歐洲地區定價649歐元，在台推出的價格為NT$16990。

Nokia 真無線耳機BH-705。（黃慧雯攝）

在10月15日至31日早鳥期間購買Nokia 8.3 5G，在Nokia Mobile官方臉書粉絲團活動頁面登錄，有機會獲得限量007電影《生死交戰》雙人電影票一組。Nokia 8.3 5G開賣再享真無線耳機BH-705限時快閃加購優惠，可以NT$1990帶回家。

(科技)