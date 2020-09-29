渣打銀行多年持續在兩岸助力馬拉松賽事，「2021渣打台北公益馬拉松」也將於2021年1月24日開跑！冠名贊助的渣打國際商業銀行與主辦單位中華民國路跑協會29日召開記者會，宣布當天下午4點起開放一般報名，邀請近3萬名跑者參戰。今年也更首創戰隊活動，由奧運國手張嘉哲、時尚名人莫莉分別擔任2隊隊長，率領跑者突破自我「Never Give Up勇不放棄」。

主辦單位更透露，第一波早鳥報名1萬2000個名額在開放報名後4天內已全數額滿。渣打銀行總經理林遠棟表示，渣打台北公益馬拉松已邁入第8年，歷年來透過賽事持續推廣全民體育風氣與關懷弱勢的公益精神，今年全球面臨疫情衝擊，更需要集結大家的正面能量，攜手戰勝挑戰。

而截至2021年賽事為止，渣打銀行透過賽事捐款將累計超過6800萬元，幫助視障與中低收弱勢青年追尋職涯夢想。據統計近3年的女性跑者人數達近4成，視障跑者參與也逐年增加，除捐款也透過該行動平台逐步達成性別平權與弱勢平權的願景。

而賽事蘊含公益精神也是「渣打台北公益馬拉松」的特色。2021渣打台北公益馬拉松也將持續透過賽事捐款投入Futuremakers全球公益計畫，不僅跑者報名費中將有一部分將作為Futuremakers全球公益計畫經費來源之一，在2021賽事報名時也開放跑者自由勾選公益捐款，回顧去年也募得善款超過250萬元。

(旺報 )