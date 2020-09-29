乍看是雕像，卻能秒變一疊疊紙？中國藝術家李洪波顛覆一般人對雕塑想像。(曹婷婷攝)

乍看是雕像，卻能秒變一疊疊紙？你看過會動的紙嗎？奇美博物館全新特展《紙上奇蹟2－無所不彈》將於10月1日中秋連假登場，透過展出國內外8組參展藝術家、超過200件作品，引領民眾看見紙張也能翻筋斗、咬人，如何從2D平面到3D立體動滋動滋「活」起來。

奇美博物館2016年曾推出《紙上奇蹟》摺紙特展，回響熱烈，在民眾殷殷期盼下，今年10月《紙上奇蹟2－無所不彈》特展終於登場，堪稱是「摺紙展」延伸版，在「摺」的基礎上，加入「切割、黏貼、擠壓、翻轉、推拉」等紙上技藝，呈現紙張從靜態到動態、平面到立體的神奇變化。

《紙上奇蹟2》總計展出逾200件作品，也有各種體驗區歡迎民眾親自動手感受紙的魅力。(曹婷婷攝)

《紙上奇蹟2》總計展出逾200件作品。(曹婷婷攝)

此次共邀請國內外8組參展藝術家，包括美國立體書大師「大衛．卡特」、日本紙藝達人「中村開己」、台灣紙藝界翹楚「洪新富」、改寫雕塑語彙的中國藝術家「李洪波」、法國立體書人氣新銳「阿努克＆路易斯」、德國紙藝工程師「彼得．達門」、丹麥塗鴉鬼才「記住我的名字」、台灣潛力新秀「半隻羊立體書實驗室」。

《紙上奇蹟2》總計展出逾200件作品，以四大單元呈現，包括「一張紙，彈起無限可能」、「彈技術：掀開立體書的秘密」、「彈樣態：紙張變身術」、「彈創意：大師奇思妙想」。每件展品都有令人驚喜之處，例如暗藏機關的紙玩具，只要伸手觸碰或捏壓，紙玩具就會彈跳、翻筋斗或咬人；看起來堅硬無比的雕像竟會伸縮扭曲，原來是紙藝與創意的加乘魔法。

《紙上奇蹟2》總計展出逾200件作品。(曹婷婷攝)

展場設計也充滿亮點，包括把「紙藝家工作室搬進展場」，以洪新富、中村開己為代表，讓民眾透過工作室貼近藝術家創作。另還有「七大互動體驗區」，特別設計大量且豐富多元互動空間，讓遊客可以觸摸翻閱立體書、操作紙機關及紙玩具，還能現場DIY創作，更有藝術家設計的APP互動遊戲。

另也推出「拍照打卡視覺盛宴」預計將成網美拍照打卡熱點，別以為這些神奇紙藝只有藝術家才做得出來，「大師教學分享密技」邀請立體書大師大衛拍攝教學影片，短短5分鐘就讓民眾掌握紙張平面到立體的要領，跟著大師輕鬆完成作品。

奇美博物館表示，每次特展都希望打破一般慣有思維，提供耳目一新觀點，在逛博物館時都能找到樂趣。配合特展，館方也舉辦各類學習活動，首度為長輩推出創齡學習課程，擴大服務對象。《紙上奇蹟2－無所不彈》展期至明年6月15日，全票300元、優惠票250元、雙展套票（常設展＋特展）特價380元。

(中時 )