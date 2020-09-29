政府執意開放含瘦肉精的美國豬肉進口，讓國人憂心，雖然政府口口聲聲強調會做好把關工作，但行政院長蘇貞昌今天被國民黨立委江啟臣問到，上次政府召開食安會報是哪時的事時，卻完全答不出來。

江啟臣今天在立法院質詢時指出，最近不管哪家媒體的民調，都有6到7成民眾把食安視為最重要的，更甚於希望強化與美國經貿關係或簽自由貿易協議，接著他問蘇貞昌，食安會報開了沒？

蘇貞昌表示「所以政府一定」，這時江啟臣打斷，連續又再問三次「食安會報開了沒？」最近一次召開是哪時的事？蘇貞昌一度發楞，接著開口說「政府相關部會，包括」，這時江啟臣受不了蘇貞昌不針對問題回答卻東拉西扯的作法，予以打斷，直接指出上次政府召開食安會報已是去年6月的事，本來食安會報開3個月就該開一次，必要時可加開，衛福部負責執行，作為行政院長的蘇貞昌就是召集人。

江啟臣提醒，食安會報職司跨部會協調食品安全風險評估與管理措施，建立食品安全預警與稽核制度。此時蘇貞昌插話，宣稱政府對食安的作法，「每一天都在做」，但他仍未回應為何政府已超過一年未依照「行政院食品安全會報設置要點」的規定，每三個月召開一次食安會報。不過此時質詢時間已到，讓江啟臣無法繼續質疑蘇貞昌。

而這也不是今天蘇貞昌第一次被江啟臣質詢到給不出答案，稍早江啟臣問蘇貞昌是否知道國軍的戰備等級有分哪幾級時，蘇貞昌顯然也不知道標準答案，一開始竟回稱：「這個，委員是這樣，以我參加，我應該可以參加很高層次各方面，我們台灣對自身與區域相當有掌握」

(中時 )