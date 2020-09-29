世界銀行(World Bank)提前發布《東亞與太平洋經濟更新2020年10月：從防疫到復甦》，預估全區2020年僅增長0.9%，是1967年以來最低，中國大陸將成長2%，但區域內其他國家或地區合計是負成長3.5%。疫情帶來3重衝擊，疫情本身、防疫措施的經濟影響、全球經濟衰退，而且除了給窮人嚴重打擊，還造成很多「新窮人(new poor)」。

專家們認為，東亞與太平洋(EAP)雖然是新冠病毒源起區域，但受影響程度低於世界其他區域，已經有數個國家透過嚴格的行動限制、普篩、鼓勵預防措施等政策，控制住疫情。不過疫情和防疫也導致經濟活動大幅減少。

根據這份報告，世銀預估EAP至少有3800萬人陷入貧困，其中3300萬是本有機會脫離貧困的人，另有500萬人被推回2011年購買力平價標準、每日收入5.5美元(月收入約4830台幣)的貧困線。

報告指出，如果不採取行動，疫情將透過影響投資、人力資本和生產率，對經濟增長造成更長期負面影響，並提出７大建議供政府決策參考，包括加強智能防疫建設、財政改革、在財務上維持聲譽(勿過度舉債)、擴大社會保護涵蓋範圍、智能教學策略(社交距離、重新開放學校標準、遠距教學等)、支持企業以避免破產和失業、對金融與通訊等各國仍設有保護壁壘的領域深化貿易改革。

大陸今年上半年產出縮減1.8%，EAP其他地區平均是縮減4%，但世銀認為大陸自3月以來將感染病例控制在較低水準，並增加公共投資，是全年經濟仍能維持成長主因。該報告預期EAP明年會有較世界其他區域更亮眼的經濟表現，中國大陸2021年經濟成長率7.9%，EAP其他國家則是5.1%。

(中時新聞網)