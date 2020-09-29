新冠肺炎疫情重創大陸航空業，成立僅3年的龍江航空遭到司法拍賣，成為大陸民航業史上首家被拍賣的航空公司。

綜合陸港媒體報導，黑龍江省哈爾濱市中級法院29日在京東司法拍賣網，公開拍賣龍江航空98％股權，對應股東部分權益價值項目。據拍賣網顯示，該項目拍賣起始價約人民幣（下同）3.29億元，暫時有2人報名參與拍賣，累積出價5次，最新競拍價約3.32億元。

8月30日，哈爾濱市中級法院司法拍賣公告指出，拍賣標的為龍江航空股東部分權益價值項目。其中，哈爾濱亞翔航空建設投資有限公司，持有龍江航空61％股權，哈爾濱湘玉金製品銷售有限公司，持有龍江航空37％股權，共計98％股權。時間為9月29日10時至30日10時。

龍江航空成立於2014年9月，主要經營由哈爾濱至大陸相關城市的航班，旗下現有3架A320飛機，以及2架A321飛機。

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