徐乃麟29日主持華視《天才衝衝衝》，他表示金鐘典禮當天自己與太太相約圈內夫妻好友去看民歌演唱會，更讚北流設備、燈光一流，當天也有許多星二代登台演出。被問到歐陽娜娜大陸演唱引發熱議一事，他呼籲，「她就是在大陸賺錢，去那裡唱個歌，早期台灣也找香港藝人來唱國慶，你說入境隨俗，演藝本來就是沒有地域性，你今天也可能到新馬有華人的地方唱歌。」並強調，「不要讓藝人好像很為難，那就是一個表演，不要無限上綱，至於台灣的政府有什麼反應，人大器一點，何必呢」？

徐乃麟表示：「台灣最好的時候，所有港星都來台賺錢，但大陸這幾年經濟、市場大，你要不要叫線上所有這些都不要去唱？很難說什麼嘛！人有兩隻腳，很能講是非對錯。」他認為大陸確實有很大的市場，「今天不要講她，你講線上的歌手一年在大陸賺多少錢？他們在乎這50萬嗎？這不是錢的問題，而是感覺，人的氣度應該大一點。」

徐乃麟呼籲政府要大器。（華視提供）

徐乃麟認為就像自己不參加金鐘獎，就是希望把機會多給後生晚輩，「我們佔名額沒有意義，人應該視野或境界廣一點，金錢、名利都是過眼雲煙，我們看盡人生百態，我以前很熱衷政治，但現在覺得又能改變什麼？隨它去，人有運，國也有運，就像人百年之後有幾個人會記得你，所以不要再去看以前，活在當下，世界這麼亂，我們還要在乎什麼？」

(中時 )