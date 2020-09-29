台灣失智症協會全台巡迴宣導，伴隨胖卡咖啡車全程參與。（謝明俊攝）

台灣失智症協會全台巡迴宣導伴隨胖卡咖啡車，失智長輩被安排擔任咖啡車副手，敬奉咖啡給來賓。（謝明俊攝）

注意罹患失智症的10大警訊。（謝明俊攝）

台灣失智症協會全台巡迴宣導最終站在苗栗頭份蘆竹湳古厝登場，苗栗縣副縣長鄧桂菊（中）特地前來致意。（謝明俊攝）

苗栗縣副縣長鄧桂菊（前排左三）致贈小禮物給擔任咖啡車副手的長輩。（謝明俊攝）

台灣失智症協會從今年6月起由台北市出發，伴隨胖卡行動咖啡車，巡迴全台22縣市宣導失智症預防鑑別及安置，歷經近4個月的奔波，胖卡行動咖啡車完成最終站苗栗的巡迴活動，胖卡行咖啡車每到一處，都會安排失智長者擔們咖啡車副手，負責接待、端咖啡給客人，希望能重植失智長輩的信心。

台灣失智協會胖卡咖啡車最終站，29日上午被安排在頭份市蘆竹湳古厝舉行，造型可愛的胖卡咖啡車開進古樸的蘆竹湳巷弄，意外非常搭調，地主苗栗縣政府衛生局特地邀請多位長者一同前來了解失智症相關知識，並安排有5位長輩充當咖啡車副手，專門招呼敬奉咖啡給到場來賓，這些長輩雖然已有部分失智現象，但透過從事這些服務動作，讓長輩獲得自信，不再認為自己一無是處。

台灣失智症協會是承國健署委託，專門針對國內有失智症者家庭的鑑定照護等問題，提供諮詢宣導，從今年6月起，進行國內22縣市巡迴宣導服務，包括外島澎湖，最後一站來到苗栗。

失智症協會指出，目前國內列冊在案的失智症患者約有29萬人，但並不包括尚未被鑑定確認的黑數，由於部分的患者或家屬，不明暸自己或家人已經罹患失智症，甚至有意抗拒，使得部分失智症並未得良好的安置和對待。並且，失智症目前未有適合治療藥物，也是不可逆的疾病，所以確診後的長期照護對失智症者是非常重要的。

台灣失智協會為了強化失智症家屬智識，除了安排胖卡咖啡車巡迴宣導以外，還有沙發講座及劇作展等活動，讓不願面對真實狀況的家屬，能確實了解問題所在，進而選擇對患者最利的處置方式，例如，日前在雲林縣舉行的沙發講座，透過失智症患者本身的現身說法，讓其它疑似患者或家屬了解本身情況，選擇最好的安置手段。

(中時 )