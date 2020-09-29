國民黨立委林德福今天在立法院質詢行政院長蘇貞昌，對於農委會主委陳吉仲的表現打幾分？蘇貞昌表示，「非常好、很辛苦、很認真、表現很好」，林德福則批評陳吉仲遇到產銷失調問題只會收購，然後做堆肥，被人說變成「堆肥主委」。

林德福批評，現在香蕉產量過剩、後面還有高麗菜生產過剩，都是隱憂，但農委會主委現在變堆肥主委，只會收購之後把農產變堆肥。

陳吉仲則反駁，這是非常不專業說法，農產品有分上中下級品，如果下級品拿去賣會讓消費者誤以為今年產品兜不好，反而影響價格。陳也強調，現在香蕉價格已經上漲，至於高麗菜不是產銷失調，而是為了之後的採收，提前預警，避免農民種更多。

林德福提到2018年時任農委會主委林聰賢說，如果隔年產銷失調要帶著陳吉仲一起切腹。陳吉仲突然激動反斥，「這兩三年風調雨順，哪一個產銷失調！你舉例！」林德福批評農委會只會補助，然後收購做堆肥，在用網軍搞大內宣。

蘇貞昌也替陳吉仲說明，以文旦來說，文旦大果不甜，當然要打掉，保留優等品來賣，今年風調雨順，比較少颱風，打掉次級品，文旦價格才會好。

陳吉仲也激動表示，沒有一個農民不支持大果收購，包括農會的總幹事也都支持，很多總幹事還都是國民黨的也都支持；雲林縣長張麗善也請農委會額外收購300多公噸文旦大果，「我要不要答應？」

(中時 )