花旗台灣今年再度榮獲《全球金融雜誌》(Global Finance) 評選為台灣「最佳企業數位銀行」(Best Corporate／Institutional Digital Bank)。這是花旗台灣自2018年起連續第三年得到這項殊榮。花旗亞太區在數位金融領域的表現近來屢獲得肯定。在《全球金融雜誌》「2020全球最佳企業數位銀行」大獎中，花旗在16個國家橫掃這這個獎項，包括澳洲、孟加拉、中國、香港、印度、印尼、日本、馬來西亞、紐西蘭、巴基斯坦、菲律賓、南韓、斯里蘭卡、台灣、泰國及越南。

今年以來，花旗亞太區財資暨貿易金融事業群見到客戶使用數位平台及能力有顯著成長。花旗亞太區財資暨貿易金融事業群負責人Rajesh Mehta說：「花旗對數位科技的投資已被證明至關重要，因為疫情的蔓延加快我們客戶數位化的應用。透過這些功能，我們能在疫情期間，持續且有效地協助我們的客戶及其業務營運。我們將繼續致力於成為數位商務首選的數位平台，並繼續擴展我們的數位銀行基礎設施，協助客戶的現在和未來。」

花旗(台灣)財資暨貿易金融事業群負責人毛偉麟表示：「疫情加速許多企業數位化轉型的進程。疫情發生以來，我們見到客戶對數位化的需求與日俱增，許多企業思考如何藉由數位科技的輔助減輕危機的衝擊，如降低人力作業、透過數位化與自動化的方式進行資金管理。花旗財資暨貿易金融事業群在台灣持續以數位化的方式改善企業資金管理及交易流程，提供客戶更即時、更透明及更安全的數位金融服務，同時協助客戶進行數位轉型。」

花旗財資暨貿易金融事業群透過提供創新的整合服務、量身定制的現金管理、貿易融資服務給在全球的跨國企業、金融機構與政府部門，幫助客戶帶來成功。花旗財資暨貿易金融事業群有業界最大的營運網絡，在超過90個國家擁有銀行執照及全球整合的科技平台，持續領先市場，提供業界最全面、數位化的財資、貿易及金流管理解決方案。

(中時 )