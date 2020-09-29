藝人「熊熊」卓毓彤，先傳出與「特斯拉男」鄭旭哲交往，還疑似懷有身孕，揭下來網路上又瘋傳疑似她的3分多鐘性愛片，因此傳出遭節目《挑戰吧！大神》撤換，主持棒將由代班的Apple接手，對此電視台也做出回應。

根據《鏡週刊》報導，熊熊向《挑戰吧！大神》節目組告假後，便由Apple幫忙接棒主持，主持過程因為Apple配合度高又有效果，極度獲得賞識，因此傳出將由她正式接下主持棒，根據《ETtoday新聞雲》報導，東風電視台對此事做出回應，表示近來熊熊知道自己新聞比較多，擔心會影響製作單位錄影，早在8、9月就先行向節目告假。

不過熊熊請假這段期間，電視台則是找Apple等女星輪流代班，並非有固定人選接下主持棒，否認熊熊已經遭撤換一事，至於Apple是否如外傳已經接下主持棒，經紀人則是尚未對此事做出回應。

不過據《周刊王》報導，熊熊才傳出和鄭旭哲分手及流產，近來竟發現一名「瑪莎拉蒂男」接送她前往婦產科，並進行有「胎兒」才需要的「高層次超音波」檢查，此外還訂了知名月子餐品牌的養胎餐，讓外界對於肚皮狀況摸不著頭緒。

(中時新聞網)