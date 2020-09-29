經濟部國際貿易局指導，紡拓會主辦的台北紡織展(Taipei Innovative Textile Application Show, TITAS)本年邁入第24屆，本屆有來自台灣、瑞典、德國、日本、韓國、瑞士、美國、越南、香港、新加坡、中國大陸等11個國家及地區的356家廠商參展，展出規模達803個展位。今年台北紡織展為文化部主辦之「2020台北時裝週SS21」的系列活動，台北時裝週以RE:CONNENT為概念，期望在疫情趨緩之際，讓生活中所有斷開的環節再次銜接。

今年TITAS邀請15個國家超過40家品牌買主，例如：德國戶外運動品牌Vaude、英國旅遊探險服裝品牌Craghoppers、美國戶外休閒品牌Royal Robbins、日本運動用品品牌Mizuno等，與參展商進行超過300場一對一的視訊及實體採購洽談會；另為推廣台灣紡織業整體形象及我業者新開發之紡織品，彌補國外品牌買主無法親自到訪之缺憾，TITAS將邀請具研發新產品能力之參展商，由專業主持人進行全英文專訪，錄製直播影片，於展覽期間上架Youtube、FB等影音頻道及網站，邀請國際買主上網觀看，以促進商機。

台灣參展的指標性企業有：台塑企業、遠東新世紀、儒鴻企業、南緯實業、佳和實業、新光合纖、旭寬企業、宜新實業、興采實業、台灣百和、佳紡國際、尚益染整、昊紡公司、台灣富綢、弘裕企業、豪紳纖維、展頌公司、薛長興工業、台灣歐西瑪、名匠公司等。

本屆台北紡織展共有23個紡織相關公協會及研發機構參展，包括：紡織產業綜合研究所、南台灣紡織聯盟、台灣優質內衣聯盟、工業技術研究院材化所、產紡協會，以及紡紗、人造纖維製造、毛紡織、絲織、織布、針織、絲綢印染、棉布印染、製衣、毛衣、織襪、手套、帽子、毛巾、拉鍊、地毯、不織布、台北市針車等公會。

今年不畏疫情仍持續參展的海外展商包括：研發具抗病毒功效加工技術的瑞士展商HeiQ Material及瑞典展商Polygiene；以高品質及創新技術聞名，受全球消費者及品牌商肯定的美國The Lycra Company、Cotton Council International等。

TITAS攜手台灣紡織業者及國際買主掌握產業趨勢脈動，並且共同開創後疫衍生的新商機，本屆展覽聚焦於創新與環保，並涵蓋「機能應用、永續環保、個人防護、智慧紡織、智慧製造」五大主題。

今年因應疫情，諸多紡織業者響應政府號召，協助生產醫療防護用相關產品，此次TITAS特別打造參展業者推廣防護衣、隔離衣及醫療用紡織品的平台，除在大會形象區設置「解封概念防疫區」，展示各樣醫療防護用及後疫情解封防疫用紡織品，TITAS特別商請相關醫療院所協會，協助邀請各大醫療院所參加「醫療防護紡織品聯合發表會」，TITAS並將派專人向到訪之醫療院所進行展場導覽，相信對日後籌建國內醫療用紡織品供應鏈具有指標性意義。

(時報資訊)