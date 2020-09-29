特斯拉執行長馬斯克周一證實特斯拉計畫在海外的超級工廠（Gigafactory）製造兩款嶄新、不同以往的車型，暗示其位於柏林與上海的工廠最終將各自設計與打造自己的「原創車」。

馬斯克在推特上回覆有關於上海與柏林超級工廠與他們各自之設計工廠的問題時表示：「兩座工廠都將製造原創車」。其此番發言讓人進一步了解特斯拉擴大供應鏈的最終路線圖，並暗示特斯拉正計畫在兩大生產基地設計與製造新車款。

此外，馬斯克上周在「電池日」（Battery Day）大會上宣布定價僅25,000美元的「全自動電動車」約在3年後上市。他周一亦證實此款全自動車不會是現有車款的低價版本。他在推特上表示：「我們不會將Model 3的價格調降至25K」。目前最便宜的Model 3價格自35,000美元起跳。

除了透露海外兩廠的未來規畫之外，馬斯克在另外的推文中提到他預測2030年整體電動車市場將達到3000萬輛，並表示特斯拉的年銷售量可望在2030年以前達到2000萬輛，但也坦承這需要始終如一絕佳的執行力。

(時報資訊)