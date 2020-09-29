前騎士球員魏斯特(Delonte West)遭爆「街頭行乞」的潦倒困境之後，獨行俠老闆庫班(Mark Cuban)已經伸出援手。魏斯特上周被路人拍下衣衫襤褸在德州達拉斯街頭拿著紙板請求接濟，引起外界關注。魏斯特在NBA球場是個小人物，但他曾是湖人球星詹姆斯(LeBron James)母親的緋聞男友。

美媒TMZ報導，球員工會和一些舊識看到網路傳言就開始連繫魏斯特，達拉斯當地的球隊即是獨行俠，魏斯特也曾是小牛隊(獨行俠舊名)球員。庫班花費幾天找到魏斯特，本周在一個加油站將他接走，安置在當地飯店。庫班此時再度出現就像菩薩一樣，他向魏斯特的家人表示願意負擔他全部的心理治療費用，希望能幫他重新振作。

2008年魏斯特被診斷患有躁鬱症，影響到他的日常生活，惹上許多麻煩，兩度持有武器被定罪。2015年他似乎還很正常，但2016年TMZ發現他在休士頓一家餐廳的停車場遊蕩，他赤腳穿著病袍，問他是不是魏斯特，他只說：「我曾經是，但不再是了。」今年1月，魏斯特被拍到在華盛頓特區的大街上被人毆打。

詹姆斯一向最照顧身邊的人，外界早就認為他討厭魏斯特，否則絕不會讓他淪落至此。魏斯特職業生涯的薪資收入累積1600萬美元(約台幣4億多)，他最後2011年被小牛簽下，2012年遭釋出。今年魏斯特37歲，庫班過去總共支付他200萬美元薪資。

(中時新聞網)