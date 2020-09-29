國民黨質疑食安會報停罷一年，呼籲行政院儘速召開。行政院表示，蘇揆上任後已改變作法，食安辦公室只要有需要，隨時可以召開相關督導會議，解決事情更有效率。這次依國際標準開放進口肉品，包括跨部會、諮議會及食安辦都有參與。

國民黨今天發出新聞稿，質疑總統蔡英文宣布開放含萊克多巴胺美豬進口前，居然超過一年沒有召開行政院層級的食安會報，忽視國人的食品安全與健康保障，要求行政院應儘速召開食安會報。

政院表示，蘇揆上任以來改變作法，食安辦公室只要有需要，隨時可以召開相關督導會議，解決事情更有效率。跨部會的食安協調機制仍正常運作，政府也隨時跟食安會報委員聯繫，隨時提供食安資料給委員，也請委員隨時提供建言，後續仍會視需要開會。

政院並說，食安辦公室已有例行的督導會議，隨時向蘇揆報告，這次依照國際標準開放進口肉品，另有跨部會小組來討論，同時相關標準也經過諮議會的討論，行政院食安辦公室也參與各相關會議。

(中時 )