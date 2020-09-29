台灣夏普於7月1日宣佈正式併購立足台灣35年美妝品牌美華泰並轉型為「日系美妝時尚百貨」，陸續於7月15日在可購樂線上購物平台先行成立品牌旗艦館，讓美華泰廣大的會員們服務不中斷，並計劃在今年第四季美華泰官方購物網站正式開站。雖說智慧生活不斷更迭創新，後疫情時代的宅經濟強強滾，但台灣特有的人親土親的鄰家購物模式始終存在於你我之間，台灣夏普自有的線上可購樂以及線下夏普震旦二大通路共同為廣大消費者服務。

即日起所有美華泰會員回娘家，憑美華泰會員卡或會員手機號碼，至全台指定夏普震旦門市加入美華泰LINE好友，即可享國家隊醫用口罩（50片／盒）8折優惠，會員每人限購一盒，原價NT$370，優惠價NT$296；如同時成為可購樂LINE好友，加碼享隨身防疫包*搭配國家隊醫用口罩（50片／盒），組合優惠價NT$499（原價NT$788），限量售完為止。

原震旦通訊正式更名為「夏普震旦」結合夏普品牌轉型為一站購足門市在地深耕20餘年，震旦通訊一直是家喻戶曉的電信通路品牌，自攜手台灣夏普（SHARP）打造複合式通路以來，門市轉型計畫持續前進，2020年9月正式更名以「夏普震旦」嶄新登場。

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