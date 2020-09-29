2021年渣打台北公益馬拉松今天下午4點起開放一般報名，主辦單位上午舉辦啟動記者會，邀請奧運馬拉松國手張嘉哲、時尚名人莫莉分別擔任「超級戰隊」、「時尚戰隊」的隊長，號召跑者們加入為公益而跑的行列。

2012年倫敦奧運國手張嘉哲，2014年左腿脛後肌肌腱斷裂，接下來是漫長的手術、復健考驗，去年參加廣州馬拉松突破個人生涯最佳成績，這次為渣打公益馬拉松站台，是他睽違5年首度在台參加全程馬拉松，他巧妙比喻：「很久沒在台灣挑戰全馬，心情既緊張又興奮，也感覺很像看到前女友那樣熟悉又陌生。」

張嘉哲透露，已經37歲的他年紀不小了，但仍有奧運夢，不過全球因為新冠肺炎疫情，目前許多國外賽事都無法進行，如果明年可以恢復比賽，會從中選擇賽事參加，也很感謝台灣醫療、防疫有成，讓選手們在國內還能維持訓練，他也去阿里山進行高原訓練，目前還不確定渣打會不會有國外選手與賽，但自己會做好準備，也會視1月比較低的氣溫做好保護措施。

渣打公益馬拉松是2021年第一場大型路跑賽，預計會有進3萬名跑者參與，第一波早鳥報名的1萬2千個名額迅速額滿，今天下午4點開放的一般報名，早鳥期間向隅的跑友可要把握機會，這場邁入第8屆的路跑賽，喊出「Never Give Up勇不放棄」主題，向日本馬拉松紀錄保持人大迫傑致敬，也會維持招募視障陪跑員的傳統，協助視障選手完賽，活動期間招募的捐款，也會繼續使用在「Futuremakers」全球公益計畫。

(中時 )