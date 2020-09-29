中秋節即將到來，大家是否已經開始安排烤肉相關行程了呢？隨著烤肉風氣漸盛，為了安全與環境，各縣市政府開始禁止民眾於公園等地烤肉，違者將開罰，這讓許多民眾感到不便，地方政府列出以下場地，供有需要的民眾使用。

》台北市指定區域

● 常態性開放場地

1.延平河濱公園：延平宮前廣場指定區

2.華中河濱公園：華中橋下自行車道北側橋孔指定區

3.道南河濱公園：左岸捷運橋上游堤外停車場與自行車道間指定廣場區及左岸恆光橋越堤坡道下圓形廣場

4.百齡右岸河濱公園：百齡橋下廣場指定區

5.成美左岸河濱公園：彩虹橋上游320公尺處至彩虹橋下游130公尺間之親水步道指定區

6. 成美左右岸河濱公園：成美長壽橋至麥帥一橋間之親水步道指定區

◆ 圖片來源：觸mii編輯部

● 中秋節加開區域：中秋連續假期前一日下午5時起至中秋連續假期結束日午夜12時止

1、彩虹河濱公園：麥帥二橋下指定區

2、觀山河濱公園：高速公路內湖橋下指定區

3、美堤河濱公園：大直橋下指定區

4、大佳河濱公園：大直橋下指定區

5、圓山河濱公園：中山橋上游溜冰場週邊指定區

6、百齡左岸河濱公園：百齡橋下廣場指定區及洲美大橋下指定區

7、道南河濱公園：左、右岸萬壽橋下指定區

8、景美河濱公園：北新橋下指定區

9、溪洲河濱公園：福和橋下指定區

10、馬場町紀念公園：馬場疏散門廣場前指定區

11、華中河濱公園：華中橋下未使用閒置空間，僅開放下游側圓形廣場及光復橋下指定區

12、雙溪河濱公園：左岸福林橋下及文昌橋下指定區、右岸雨農橋下指定區

》新北市指定區域

1.樹林區原住民主題部落公園：大漢溪左側，靠近城林橋及柑園2橋間的樹林區原住民主題部落公園的烤肉專區

(中時新聞網)