行政法人臺北流行音樂中心29日召開第一屆第三次董監事聯席會，就內部控制要點草案、內部稽核要點草案及110年度營運計畫書進行審議，臨時動議部分則根據「臺北市臺北流行音樂中心設置自治條例」第十八條及「臺北流行音樂中心組織章程」第十條，由董事長提請董事會通過後，決議聘任資深音樂人呂聖斐先生出任執行長，將於10月5日正式上任。

北流指出，呂聖斐為華語歌曲資深詞曲創作人、製作人、音樂總監，曾獲「第25屆金曲獎演奏類最佳專輯製作人」、「第8屆金音獎最佳樂手獎」、「第45屆金馬獎最佳原創電影音樂」等殊榮，其音樂才華及作品備受肯定之外，另曾任娛樂公司營運長、音樂工作室負責人及TMTA臺灣流行音樂技術產業發展協會常務理事，營運及經營相關資歷完整。北流將借重其深厚音樂專業知識、對產業的全面了解，加上組織建立、場館經營及產業群聚之運作能力，賦予重責。

新任執行長呂聖斐表示，北流是一個新的行政法人組織，在董事長的帶領之下，首要之務就是組織再造，提升運作效率，北流位於臺北這個商業、藝術、文化、人才包容、多元發展最為蓬勃的臺灣都市，北流將用新的思維、不設限的態度去媒合、實驗，並扶植各種能與流行音樂跨界合作的個人或組織，此外，5G的新網路的應用也將是跨國際應用的首要進行項目之一。

呂聖斐指出，流行音樂產業是藝術產業的一部分，面臨現今市場的多元性以及分眾閱聽習慣，整合北流的各種資源，鼓勵未來音樂人以創業思維來面對、接受各種可能的變動，創造出藝術價值，才有可能突破服務思維或只面向單一市場的困境，進而邁向國際。

北流表示，放眼未來的規劃，北流將不單是已開幕的北基地表演廳，南基地的文化館及產業區將在110年陸續開館，營運上層面更廣，並攸關臺灣流行音樂產業的發展，北流秉持行政法人尊重專業運作之精神，由董事長與董事會負責擘劃營運方向及建立願景，透過執行長操作執行營運，打造北流成為匯聚流行音樂、流行文化展演、教育及培育產製的重要基地，以開創流行音樂新局勢。

(中時 )