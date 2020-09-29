儘管華新麗華先行調漲10月份內外銷盤價，但國內不銹鋼龍頭廠燁聯鋼鐵29日開出的10月份內外銷盤價，全面維持平盤，這是燁聯盤價自5月份起連漲五個月後首度喊卡。

燁聯表示，從原料面來看，10月份進料成本仍然增加，照理仍有適度漲價的空間，但考量目前整體市場需求不強，在考量下游廠商接單力後，最快決定，「一動不如一靜」，先緩漲一個月後，再觀察後市原料走勢，待召開11月份盤價時再決定是否調整價格。

(工商 )