六連漲破功 燁聯10月份內外銷盤價首開平盤 15:212020/09/29 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 儘管華新麗華先行調漲10月份內外銷盤價，但國內不銹鋼龍頭廠燁聯鋼鐵29日開出的10月份內外銷盤價，全面維持平盤，這是燁聯盤價自5月份起連漲五個月後首度喊卡。 燁聯表示，從原料面來看，10月份進料成本仍然增加，照理仍有適度漲價的空間，但考量目前整體市場需求不強，在考量下游廠商接單力後，最快決定，「一動不如一靜」，先緩漲一個月後，再觀察後市原料走勢，待召開11月份盤價時再決定是否調整價格。 (工商 ) #燁聯 #內外銷盤價 #月份 #連漲 #盤價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 法人低接這檔 台股小漲為秋節後行情暖身 14:212020/09/29 財經 獨》見雞不是雞！大三元酒樓讓江南百花雞復活了 09:162020/09/29 旅遊 台股連續二日反彈 指數站上12,500點關卡 09:252020/09/29 財經 《商情》買氣增強 大阪天然橡膠漲至三周新高 10:002020/09/29 財經 操盤心法－國內外變數干擾 長線仍可期待 04:102020/09/29 證券．權證 華新10月盤價再漲 燁聯將跟進 04:102020/09/29 證券．權證 多頭反撲 15檔業績旺股領航 04:102020/09/29 證券．權證 盤中零股交易系列報導十七－盤中零股交易單位1～999股 04:102020/09/29 證券．權證 強彈卻量縮 台股滿月缺一角 04:102020/09/29 財經要聞 中芯轉單效應有望延續 聯電ADR股價飆17％、溢價逾5％ 08:382020/09/29 財經 財經熱門新聞 遭金管會解職 街口胡亦嘉痛斥：台版國安法獨裁 - 即時 - 工商 遭美斷貨晶片就打造陸供應鏈 華為曝1年前大動作 - 財經 千億晶片大騙局續集？ 詐完蔣爸 武漢弘芯爆恐怖下一步 - 即時 台積電疲了 大咖提前放假？專家：明天要小心 - 財經 晶片被斷 密謀復仇？ 陸媒：華為劍指美電動車巨頭 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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