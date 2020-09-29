大陸銀保監會前副主席王兆星29日在中國銀行家論壇中指出，要加強應對傳統金融問題，防範「灰犀牛」等金融風險。

新浪財經報導，王兆星指出，非傳統金融風險普遍都具有很強的突發性、外溢性和破壞性，往往以突發事件的形式爆發，首先導致經濟停擺，金融服務中斷等，之後會引發企業的違約增加，金融資產質量惡化，金融市場波動等影響，嚴重的甚至可能導致區域性、系統性金融風險，和國家金融安全問題。

王兆星指出，非傳統金融風險可能來自於非傳統金融，包括部分影子銀行帶來的金融風險，在傳統政治金融不能滿足多元化的融資需求，正規金融受到嚴格監管情況下，就會出現大量的地下非法金融、非正規金融、非傳統金融、大量的影子銀行，如果不能正確管理，盲目增長，有可能引發嚴重的金融風險。

王兆星表示，由於金融風險的傳染性，外溢性，它們會對正規金融造成威脅，甚至引發系統性的金融風險。

王兆星強調，注重長期的金融風險防範，也要加強對近期的金融風險的防範，即要對傳統金融風險管控，也要加強對傳統金融問題的應對，因為這些問題最有可能成為「灰犀牛」、「黑天鵝」，容易引發系統性金融風險。

(工商 )