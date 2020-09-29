林蔚山、林郭文艷等人涉嫌隱匿重大契約承諾事項及履行情形，使華映（2475）對外公告財務報告涉有不實，而有違反證券交易法之情事，經臺北地檢署提起公訴。投保中心為保障投資人權益，擬以刑事起訴書所載事實及相關法條為基礎，即日起針對前述情事受理善意投資人委任求償登記，辦理民事求償事宜，請符合資格之投資人儘快備妥文件並填具表格，於109年10月30日前寄回投保中心，以便統一辦理。 依臺北地檢署刑事起訴書所載，林蔚山、林郭文艷等人涉嫌隱匿重大契約承諾事項及履行情形，使華映公司對外公告之財務報告涉有不實，影響證券交易市場秩序及投資人之權益。

華映已於108年5月13日終止上市，109年2月17日停止公開發行，華映 投保中心表示，受理條件包括第一、善意買受人：於105年4月1日（含）起至108年4月11日（含）止於市場買入華映公司股票，經扣除於前開期間內賣出華映公司股票所獲利益後，仍受有損害者。

第二、善意持有人：於105年3月31日持有華映公司股票，並可提出前於105年3月18日(含)至105年3月31日（含）曾委託出售(含成交)股票紀錄，且該等股票於108年4月12日（含）後始賣出或迄今仍持有而受有損害者。

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