經濟部今天在「勞動部跨國勞動力政策諮詢小組」中提案希望針對現行3K五級、EXTRA制度等，針對已經達EXTRA上限15％的製造業，希望比照「歡迎台商回台投資行動方案」可以用同樣的就業安定費提高上限至20％，但會中委員認為，應先專案媒合本國勞工，因而未通過。

一般3K製造業移工核配名額依3K五級依不同行業核給10％至35％不等，但如果雇主如認為核配名額不足，可以再用「附加名額」（EXTRA）付出不等的就安費提高不等的比率，但最就僅能提高15％、也不能超過40％；而台商回台投資方案中則開放，只要付出最高9000元的就業安定費就，無論什麼行業都可以提高至40％上限。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長薛鑑忠轉述，會中經濟部表示，現行有1615家廠商使用EXTRA制已達上限達15％，但廠商仍反應缺工，因此希望比照台商回台方案，把EXTRA上限提高至20％，但委員考量台商回台是短期的措施，此次修正希望常態性調整，應先考慮疫情對人力市場的影響，應先專案媒合本國勞工。

另外，經濟部也提案要把非食用的食品製冰業納入3K製造業範圍內，薛鑑忠說，原本該行業在3K產業範圍內，但因主計總處修正行業代碼，被排除在外，因此重新提案納入，推估有154家業者、可聘用約439名移工。

衛福部也提案希望參考製造業模式把長照機構、養護機構採用核配比率，委員同意，但建議應依規模大小，給予不同的核配比率，仍待勞動部、衛福部討論。

(中時 )