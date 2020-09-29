中秋連假即將到來，不少民眾摩拳擦掌規畫出遊，加上國旅還很旺盛，國5恐重演今年六月端午連假國道狂塞場景，交通部長林佳龍預估車流會暴增1.6倍。針對連假車流，國民黨立委許淑華在臉書則說，南投縣一直是觀光旅客遊憩的重要景點，但每逢連假相關景點皆會發生塞車的狀況遊客湧入不僅造成塞車，當地居民外出也寸步難行，因此提出幾點希望政府改善。

許淑華指出，依目前現況南投僅能靠國道3號、國道6號以及集集鐵道支線來通行，且各個景點間的連結度不足，勢必要透過開車前往，使用大眾運輸工具來觀光旅遊，尚有難度；再者，就目前所提供之補助來看，僅有南投客運清境線、車埕線的票價補助，對於緩解南投縣各觀光景點之車流量根本不足，且國道管制的部分國6也無相關規劃。

針對上述問題，許淑華呼籲交通部，短期內應重視連假南投各地區的大眾運輸補助措施，長期來看應健全南投縣的交通網絡，要求交通部能化被動為主動，協助地方完善相關措施。

至於，針對中秋連假即將登場，林佳龍表示，會做「最壞的打算，最好的努力」，希望國人多利用交通部的路況資訊，採分流措施，另外，公共運輸加強票價優惠、推出在地有腳方案，並首創國道播報員向國人說明即時路況預報。

(中時新聞網)