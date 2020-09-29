「社會形形色色的人都有，平平一樣米養百樣人。」台中有一名女學生於放學時間搭公車，卻在公車上發生令她傻眼的事，一名婦女於公車上放聲囔囔，開口就滿是髒話，更誇張的還在後頭，由於她手裡東西不少，便找了個座位坐下後，被站在旁邊的男同學提醒「你隔壁的乘客會亂摸」要她先起身，豈知，才剛站起沒多久，她剛坐的位子便被吐得都是檳榔汁，其汁液還噴濺到她與男同學身上，令她相當氣憤。

事件發生於昨（28）日，台中一名女高中生，放學間欲搭公車前往補習班的路上，由於手裡東西較多，當時也處於尖峰時間，乘客不少，她站了好一會後，見有空位便想稍作休息，但屁股都還未坐熱，就被旁站著的男同學小聲提醒「你隔壁的乘客（婦女）會亂摸」要她先起身。孰料，才起身沒多久，就發現剛才乘坐的椅子，已被亂吐檳榔汁，而她與男同學校服上也被濺滿紅色汁液。

這一名身穿藍色帽Ｔ的婦女，一點歉意也沒有，嘴裡仍不停咀嚼檳榔，隨後便一副若無其事地起身，朝自己剛坐的位子大口吐檳榔汁，看到這一幕他們都傻眼了。那名婦人則向公車門走去打算下車。女學生看不下去，拿起手機將一切拍下存證，不料，卻被發現，她不斷地對女學生辱罵髒話，甚至也拿出手機反拍；而男同學也相當勇敢地挺身而出反罵婦人，後來一切就在婦人下車後，隨之落幕了。

女學生驚恐還原事發狀況，表示當下相當害怕，而該名婦人下車後，又朝地面吐了一大口檳榔汁，整台車上就只有她不斷地咀嚼檳榔，甚至吐在車內座椅上，她不解為什會有人如此沒素質、如此不要臉，對於自己所作所為，絲毫沒半點歉意。而不少網友看完也感到憤怒道「司機應該出面制止的」、「妳直接請司機幫你們報警不要讓他下車啊」、「請公車司機調監視器，提供畫面給環保署，先送他一張罰單」。

(中時新聞網)