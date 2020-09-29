週一美股上漲帶動台股突破12500點，鴻海(2317)攜手國巨(2327)策略聯盟，法人看好正面效益，股價雙雙走高，鴻海成功收復月線、國巨早盤攻高半根停板。美國可能出手制裁大陸晶圓代工龍頭中芯國際，轉單利多助攻台積電(2330)、聯電(2303)聯手開高，聯電一度攻上29.3元新高。八方雲集今日以138元登錄興櫃，早盤漲逾80%，一度超越觀光股王瓦城，成為最新焦點。中秋長假前市場看多做少，指數未守住高檔反轉走低一度翻黑，惟8月製造業景氣回升轉黃藍燈，多方最終守在盤上，收漲4.97點，為12467.73點。今日外資(不含外資自營商)賣超7.0505億元，投信買超2.2304億元，自營商買超3.8815億元，三大法人賣超0.93億元。

類股表現好壞各半，電子股中以零組件族群較為搶眼，鋼鐵、汽車、百貨、觀光領漲傳產股。EMS龍頭鴻海及被動元件龍頭國巨策略結盟，國巨集團確立穩定的出海口，激勵集團股勁揚，國巨大漲6%，籌碼最輕盈的凱美(2375)率先漲停，電感廠奇力新(2456)早盤一度飆逾半根漲停板，買盤也擴散至被動元件類股，長假前展現補漲氣勢。車市9月有佳績，雖然有一半以上工作天與農曆鬼月重疊，但民眾購車意願不受影響，不少人衝著10月將發表的最新車款上門看車，加上車商促銷，使得汽車股業績笑呵呵，股價也笑呵呵，裕隆(2201)、和泰車(2202)盤上跳動展現抗跌氣勢，智伸科(4551)、和大(1536)、車王電(1533)更有1~3%的漲幅。百貨股有所表現，股王富邦媒(8454)從99狂買節、網購週年慶，接著還有雙11、雙12接棒，營運柴火不減，股價在660元形成底部，今日攻高4%以上，收在最高點715元，帶動統領(2910)、農林(2913)、凱羿-KY(2939)、金麗-KY(8429)、阿瘦(8443)等齊揚。

台股今日走勢戲劇化，早盤大漲逾百點，隨後多方節節敗退，不然但回到平盤附近，還翻落盤下，惟大盤回檔幅度已深，加上8月製造業景氣信號揮別「藍色憂鬱」轉為黃藍燈，部分買盤進場承接，台股收盤小漲4.97點，5日RSI為43.23，10日RSI為42.41， 9日K值為29.15，9日D值為30.69，20日乖離率為-1.50。

台股接近9月尾聲，前半個月多方展現決心上攻突破萬三關卡，隨後指數反轉急下，接連退守至12100點附近，呈現兩樣情。美股截至上周，道瓊、標普五百指數連跌四周，台股受拖累近一周跌幅也有近5%長黑，海內外金融市場「山雨欲來風滿樓」，外資警戒心起站空方，本月截至28日，已賣超台股580億元，顯示台股昨(28)日大幅上漲乃屬跌深反彈，季線12596點附近壓力大，中秋連假將至，市場觀望氣氛濃厚，目前美中貿易戰持續，以及國際疫情未歇，底部有待確認，可靜候指數不創低、收復短中期均線、法人買盤回籠等訊號浮現，在局勢未明之前先看勿動。

(時報資訊)