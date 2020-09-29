在華爾街股市隔夜反彈的助攻下，投資人開始買進上周跌深的個股，日經午後止跌回升站上高點，告別上午NTT集團收購Docomo的負面影響。

周二日經225指數收漲27.48點或+0.12%，為23539.10點，站上自2月20日以來近七個月的高點。東證一部指數收跌3.83點或-0.23%，為1658.10點。

美國總統候選人辯論將於美東周二舉行。市場對美國經濟採取謹慎樂觀態度，目前最大問題為總統辯論，誰在總統辯論表現勝出而出現民調變化，部分個股將立即作出反應。

日本股市上午因NTT集團將出資四兆日圓完全收購NTT Docomo股票，遂行首相菅義偉調降行動費率政策，致使相關電信股皆下挫。然投資人開始在電信部門其他個股，協助股市上揚。

NTT集團收跌2.85%，報2230日圓，投資人憂慮收購成本過高；NTT Docomo止跌回升，收漲15.78%，報3213日圓；電子產品製造商基恩斯(Keyence)上漲3.68%。

競爭對手KDDI與軟銀電信持續下跌，皆收跌約4.1%，市場擔憂兩家公司調降行動通訊費率的能力。

(時報資訊)