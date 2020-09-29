德國權威機構之一、哈雷經濟研究所(Halle Institute for Economic Research)預估，弱智年底前英國、歐盟仍未就前者脫歐達成協議，恐導致歐盟70萬人失業。歐洲最大經濟體德國將多出17.6萬失業人口最多，但以比例來看，對愛爾蘭、捷克等中小型國家衝擊更嚴重。這對疫情復燃的歐洲經濟恐怕是雪上加霜。

這份預計數周後發表報告部分內容先被英國《金融時報》 (Financial Times)曝光。由於英國、歐盟歷經多輪談判仍進展有限，報告所預估情境很可能發生。除德國外，法國、波蘭、義大利分別會損失8萬、7.8萬、7.2萬工作職位，於此同時英國企業因脫歐失業人數也有2.2萬。

對中小型國家更是打擊，儘管光看失業人數並不如主要大國，但佔勞動人口比例更高，例如愛爾蘭預估3.5萬人失業，接近該國勞動人口2%。捷克、斯洛伐克、比利時、馬爾他等預估失業率也會增加0.5至3.4%不等。

歐盟商品和服務對英國出口可能為下降41%，導致歐盟27國總產值下降0.25%，英國脫歐後向歐盟產品徵稅，會打擊德國、西班牙、捷克、比利時的汽車與零件業，保加利亞農產品，與荷蘭、法國貿易出口商。

英國自歐盟進口的農產品與食品總量可能大減63%，相當於家庭所消費農產品與食品量失去25.2%貨源，特別是乳製品可能因此漲價26.5%。

不過哈雷經濟研究所強調，這份報告只評估了一種貿易負面衝擊所帶來的局部影響，並沒有將宏觀經濟的動態均衡考慮在內，雙方企業當然也會評估英國無協議脫歐的機率和可能帶來的風險，採取相應解決方案，歐盟企業也可能透過瓜分英企遺留市場來維持就業，「裡面的預估也有可能不會完全實現。」

(中時新聞網)