新式療法層出不窮，壽險業推出「補強式」保單。南山人壽29日宣布，推出市場首創「實體癌第四期自體免疫細胞治療」附約，只要符合保單條件的保戶，即定額理賠100萬元，可支應新式療法相對昂貴的費用，附約保證續保九年，即至少可保障10年。

癌症是國人前十大死因之一，許多民眾都有投保癌險的意識，但早年投保多半額度較小、涵蓋範圍也較少，因此各壽險公司近年多會推出補強式保單，讓民眾不會覺得重複買保障。

現行癌症險多是針對癌症住院、手術、門診、化放療等後續的治療行為，提供持續理賠，也有確定罹癌就一次給付保險金，保單就結束，隨著醫療技術進步，癌症治療除了傳統化放療，另外如標靶藥物、新式療法陸續推出，醫師也可以透過癌症基因檢測，評估最適合病患的治療方式，根據病患腫瘤的癌症基因突變，擬定合適的用藥策略。

而自體免疫細胞療法，即是將患者自己的細胞經過體外培養或加工程序後，再將這些處理過的細胞引進患者體內，達到治療疾病的目的，南山人壽形容免疫細胞療法就是要替病患的免疫大軍實施「精兵強軍」的計劃，以打敗癌症。

但是這種免疫細胞療法針對不同癌症，一個療程費用可能是87~180萬元，算是不小的負擔，南山人壽在7月時獲保險局核准，針對這種新式療法，推出癌險附約，即保戶必須投保南山人壽的護你久久防癌終身險時才能附加，且是定額100萬元，附約為期一年，保證續保九年，限購一張，且只能是30~65歲者才能投保。

南山人壽亦針對已經投保護你久久，且介於30~65歲的保戶，大約25萬人，若沒有癌證史，即可升級此附約。

若以主約一單位（總給付額度200萬元）來算，繳費20年期、40歲男性一年保費是9,330元，若附加這張自體免疫細胞療法附約，則一年加1,011元，等於總保費10,341元，即會有首次罹癌、癌症住院、門診手術、放化療、重建及身故保障外，若醫師評估後要施行實體癌第四期自體免疫細胞治療，即可獲得100萬元的保險給付。

(工商 )