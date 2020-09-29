香港特首林鄭月娥29日預告，將於10月1日到期的限制社交距離措施將大致繼續，雖然香港第三波新冠肺炎疫情已相對平穩，但仍未是大幅放寬的時候。

路透報導，林鄭月娥29日上午出席行政會議前受訪時透露，關於讓住在大陸的香港人，成為首批獲豁免回港後14天強制檢疫的研究，已進入最後階段，但要全面放寬並豁免強制檢疫的話，必須兩地政府同意才能成事。

林鄭月娥指出，過去一周不明源頭的香港本地新冠病毒感染個案只有一例，但也不能掉以輕心，因一例個案也能引起一個群組、甚至社區爆發的風險。因此將於10月1日午夜屆滿的現有限制社交距離措施，包括最多4人的聚集（限聚令）將會大致維持，但稍後會公布一些修訂，使得部分活動能夠恢復。

林鄭月娥表示，港府至今已動用3,000多億港元的資源，支持受疫情影響的經濟，但公共財政承擔是有限制的。為使經濟早日恢復，港府採取「兩條腿走路」的策略。第一是逐步恢復經濟活動，讓商業活動及市民消費可增加，近日也已看到市場開始暢旺。第二是恢復人員往來，特別是大陸。

(工商 )