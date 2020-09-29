「台灣A贏國慶鵝肉便當」由海墘本家主廚邱雯玲研發。（劉秀芬攝）

台南市下營農情產業文化節10月9日將於下營上帝廟停車場舉行，當天活動有熱鬧表演、鵝肉美食免費品嘗，更推出限量「台灣A贏國慶鵝肉便當」，以下營鵝肉、台南越光米、下營黑豆、桑葚等當地食材製作，搭配國慶紀念保溫袋，每份250元，連台南市長黃偉哲也搶訂了50份。

黃偉哲表示，下營區畜產業發達，養鵝場數居台南市之冠，鵝肉店家集中在台 19 甲線下營路段沿線，形成著名的「鵝肉公路」，歡迎各地民眾雙十連假到下營參加產業文化節，品嘗鵝肉美食。

黃偉哲說，下營作為台南的產業重鎮，有知名下營五寶，包括鵝肉、蠶桑、柚子、越光米、黑豆，還有黑豆蔭油，每一樣都非常好；雖然中秋過了，紅柚跟白柚正上市，歡迎大家一起來品嘗。

今年「台灣A贏國慶鵝肉便當」由海墘本家餐廳主廚邱雯玲設計，主菜為薰鵝肉和鹽水鵝肉，搭配鵝心、鵝肝、鵝胗、鵝蛋，配菜還有鵝腸炒芹菜，以在地桑椹調製油醋佐生菜沙拉，還送1瓶黑豆茶及保溫袋。下營商圈理事長姜丁興表示，光是鵝肉1片就要20元，國慶鵝肉便當真的是物超所值。

此外，活動當天將推出「鵝肉冬粉200份品嘗活動」，民眾只要捐贈3張統一發票給現場華山基金會所設置的攤位，即可免費兌換1碗，每人限換 2 碗，換完為止。

下營公所還推出「采風輕旅行活動」，將帶領民眾至弘昌碾米廠體驗 DIY 製作樂趣，還有大屯彩繪村瀏覽美麗農村風貌、下營農會文化展示館農情導覽、海墘本家歷史老屋巡禮、「吸管蠶寶寶」DIY 親子活動，最後還可享用國慶鵝肉便當，整套活動網路限額報名優惠價350元，名額有限，有興趣者請盡早報名。

(中時 )