苗栗警察分局加強取締苗栗火車站周邊違停機車、腳踏車，呼籲民眾發揮公德心，勿違規停車，以免影響交通與行人出入安全。（警方提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣警察分局維護苗栗火車站周邊行車安全，針對違規停放在人行道的機車及自行車進行加強取締，平均每日可開出10張以上罰單，呼籲民眾發揮公德心，勿違規停車，以免影響交通與行人出入安全。

苗栗警察分局會同警察局交通隊，針對火車站周邊機車及自行車違規停放車輛進行拖吊移置作業並依法告發，今年1月迄今，共取締告發569餘件違規停車。分局並將苗栗火車站列為稽查取締重點，將有北苗派出所積極巡邏，若發現有違規停車必定強力執法依法告發。

苗栗警分局長賴銘助表示，違規停車依規定可罰600元到1200元，而火車站周邊交通安全為分局的重點工作項目之一，但長期以來駕駛人因貪圖方便違規停車，平均每天可開出10張以上罰單，警方不僅加強交通執法力道，並在巡邏時也會加以取締。

苗栗警分局表示，平日即規畫常態性交通執法勤務，例假日將更投入多名警力執行交通疏導，且針對違規停車等重點項目依法告發，以期改善當地道路交通，另針對各交通熱點路段，也規畫經常性交通稽查勤務，並列為重點工作項目，藉以減少違規停車亂象，養成民眾良好的守法習慣，建立友善的交通環境。

(中時 )