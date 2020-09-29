頭份市公所赴斗煥坪營區勞軍 15:332020/09/29 中時 謝明俊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 頭份市公所、代表會29日上午赴斗煥坪營區勞軍。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 頭份市長羅雪珠29日上午率隊赴斗煥坪營區勞軍。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真） 中秋節屆臨，為感謝國軍弟兄保家衛國的辛勞，頭份市長羅雪珠29日上午，偕同頭份市代會主席温俊勇，率領各界至頭份市斗煥坪營區勞軍並致贈加菜金共計65,000元、中秋禮盒70份，大化宮致贈禮品50份。 本次勞軍除了頭份市公所及代表會外，另有10個機關團體共同參加，參加名單如下：頭份市公所、頭份市民代表會、頭份市婦女會、頭份市民眾服務社、太陽宮、頭份義民廟、頭份福德祠、大化宮、頭份市農會、苗栗縣後備軍人協會、斗煥里里長、頭份扶輪社。 (中時 ) #頭份市公所 #斗煥坪營區 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 後疫情時代 唐美雲從震災廟宇窺見希望 23:272020/09/27 生活 果菜運銷量全國第二 埤頭農會146坪集貨場啟用 16:112020/09/26 寶島 台藝人赴陸遭警告 胡錫進：別怕！台灣終將結束割據回歸祖國 18:112020/09/27 兩岸 熊熊之謎2／赴醫院進行孕婦產檢項目 熊熊還被爆訂養胎餐 07:272020/09/29 娛樂 百度計畫拆分旗下AI系統業務 小度 傳赴陸科創板上市 04:102020/09/29 全球財經 歐陽娜娜赴陸唱歌遭公審 他想起這句話：沒人需要為國家認同道歉 23:012020/09/28 政治 歐陽娜娜赴陸演唱恐遭查處 網：用中華民國錢搞台獨就可以？ 08:282020/09/28 政治 歐陽娜娜赴陸唱「我的祖國」 蘇貞昌：享健保到對岸唱不適當的歌 14:492020/09/27 政治 《興櫃股》敏成整廠輸出模式 最快年底前赴美設廠 08:012020/09/26 財經 歐陽娜娜獲邀赴陸唱《我的祖國》惹議 劉樂妍嗆民進黨：眼紅當紅藝人 11:392020/09/28 娛樂 寶島熱門新聞 竹內結子輕生亡 被爆「心中最痛」：產後不見孩子的爸 - 娛樂 夫妻趁子入睡激戰快升天 突聽：「媽媽」心跳險停止 - 國際 台海開戰 網曝「這群人一定最早投降」：會叫的狗不會咬人 - 政治 嬌妻楊丞琳剛送完小鬼 李榮浩突喊「欺負人要有限度」疑遭陷害 - 娛樂 早餐店裡能不碰就不碰的是？營養師答案驚人 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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