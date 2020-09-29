頭份市長羅雪珠29日上午率隊赴斗煥坪營區勞軍。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

中秋節屆臨，為感謝國軍弟兄保家衛國的辛勞，頭份市長羅雪珠29日上午，偕同頭份市代會主席温俊勇，率領各界至頭份市斗煥坪營區勞軍並致贈加菜金共計65,000元、中秋禮盒70份，大化宮致贈禮品50份。

本次勞軍除了頭份市公所及代表會外，另有10個機關團體共同參加，參加名單如下：頭份市公所、頭份市民代表會、頭份市婦女會、頭份市民眾服務社、太陽宮、頭份義民廟、頭份福德祠、大化宮、頭份市農會、苗栗縣後備軍人協會、斗煥里里長、頭份扶輪社。

(中時 )