高市前環保局長李穆生2012年涉嫌洩漏採購文件給特定廠商，2019年遭公懲會撤職、停止任用1年，考績還遭列「丙等」，李怒向高雄高等行政法院提行政訴訟，日前遭駁回，可上訴。

李2012年任職環保局長時辦理3件勞務採購案，涉嫌洩漏尚未公開的政府採購招標文件內容給特定廠商，高雄高分院2018年依洩密罪判1年2月、得易科罰金定讞。2019年李遭監察院彈劾，公務員懲戒委員會判撤職、停止任用1年。

李涉案後就被市府調任技監，該案更纏訟多年，李更委請知名律師謝震武打官司。李強調，洩密案發生在2012年，判定他考績丙等卻是2019年，2019年他的考核幾乎是「A級」，高市府考核顯然違反比例、公平及合理原則。

李為此向公務人員保障暨培訓委員會提復審，復審決定駁回。李再向高雄高等行政法院提行政訴訟，要求撤銷復審決定及原處分。

高市府強調，一切考核符合公務人員考績法。公懲會判決李撤職，嚴重懲戒程度僅次於免職處分，可見公懲會認為李已嚴重到不適任現有職務，足以讓人質疑他擔任監技的工作能力及操守。

高雄高等行政法院認為，若高市府只看考核、忽視撤職處分，反而對市府其他奉公守法、未受撤職處分的同事不公平。高市府評定李的考績為「丙等」並無違誤，最後駁回李的請求，全案仍可上訴。

(中時 )