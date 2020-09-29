桃園市議會明起審查明年度各局處預算，三黨團預告審理前將聯合召開記者會向中央怒吼分配不公，桃園市長鄭文燦29日強調，桃園市統籌分配稅居六都之末，成長率不能超過0.5％、升格前鄉鎮市的補助打7折、國立高中改隸市立高中補助沒到位等限制，對桃園非常不公，尤其一般補助款連2年排全國第17名，讓他也脫口說：「快昏倒了！」

鄭文燦指出，桃園市獲得的統籌分配稅居六都之末，僅略高過第五名的台南市，但一般補助款卻排全國第17名，只贏嘉義市、新竹市和3離島，今年是48億、明年是50億，較前5名皆少約100億，對桃園非常不公平，尤其是主計總處把統籌分配稅和一般補助款兩個款項合併計算，成長率不能超過0.5％，換句話說，在升格之後的桃園，其他5都沒有受到限制，只有桃園受限，對桃園的發展有很大的阻礙，越發展錢拿越少。

「桃園的財政不能低於六都的平均數！」鄭文燦說，已跟議長邱奕勝拜會過主計總長，表達桃園的主張，至少要到達六都的平均數，強調中央有很多的計算方式不合理，光是成長度不能超過0.5％的天花板限制，每年被倒扣數十億，其他像是升格前鄉鎮市的補助打7折、國立高中改隸為市立高中的補助款沒有到位、私立學校的退輔經費1.3億直接轉移由市政府負擔等，都不合理，會就每個不公平的地方，跟財政部還有主計總處充分的反應

鄭文燦直言，桃園人口成長非常快速，像台南市是被補了比較多錢，桃園則是被扣了比較多錢，對桃園不公平，強調這問題從準直轄市到直轄市，已經延續10年，累積的問題一定要解決，為往後的市政府打開更大的財政空間，才能夠讓我們的建設能夠持續的進步，樂見三黨團不分藍綠團結向中央喊話。

(中時 )