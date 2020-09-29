印尼一名29歲人妻，老公長年在台灣打拚，而她留在家鄉，則是和兒子的老師，在小學教室裡面「大戰」至少6回，最後被同校一名女老師撞見，姦情才被揭發。

據馬來西亞《中國報》報導，36歲阿光是印尼圖隆阿貢（Tulungagung）一名優秀的小學老師，教學認真；29歲少婦阿詩則是學生家長，兩人在一次家庭訪問中相識，結果發現兩人都是從這所小學畢業，同樣已婚有小孩，有共同話題的2人越走越近，最後發展出不倫關係。

然而因為家裡都有孩子，想發生親密關係又怕影響孩子心理的兩人，竟然想到了學校教室。因為阿光是班導師，有教室鑰匙，可以隨意進出，於是教室就成了兩人的「戰場」，趁著夜色，兩人在小學生的課桌椅上發生關係，阿詩的老公在台灣打拚，阿詩則在學校教室和老師「打拚」。

不過兩人不軌行為某次被同校一名女老師撞見，立即向校方投訴，揭發了這起姦情。據了解，兩人至少在學校教室進行6次不軌行為。目前整起事件正由圖隆阿貢教育部處理中，近日才被升職的阿光也被解除了職務。

(中時新聞網)