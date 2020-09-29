兩岸局勢陷入緊張，國民黨立委曾銘宗今天質詢行政院長蘇貞昌，很多民眾關切兩岸到底會不會打起來？對此，蘇貞昌表示，「目前沒有會打仗的衝突」，蘇貞昌並強調，任何強權想要侵略台灣，就會像當年納粹想入侵英國一樣，「會跟納粹一樣付出慘痛代價。」

蘇貞昌表示，我們不期待發生任何衝突，但也要做萬全準備，以台灣的能力，中國方面不管哪架飛機從哪裏起飛都清清楚楚，中國軍艦從哪個港出來、什麼路線也清清楚楚，我們國家雖小卻很堅強。

曾銘宗質詢，近期會不會發生戰爭？蘇貞昌表示，「目前沒有會打仗的衝突」，但中國軍機、軍艦確實不斷騷擾台灣，對區域和平有非常大衝擊，台灣作為這地區重要的國家，一定會全力維持區域和平，同時也呼籲周邊國家，重視和平，才是大家最期待的。

曾銘宗接著指出，從美國的財務上來看，事實上要寄望美國在台海爆發戰爭時回來協防是不可能的，美國政府負債23兆美元，政府還時常關門，就算美國有心，財政上他們也負擔不起，甚至如果軍費要轉嫁給台灣，台灣也恐怕是負擔不起。

對此，蘇貞昌則表示，自己的國家要自己救、自己守，台灣要展現守護自己國土的決心，自救才會人救。蘇貞昌也說，確實美國過去因為戰爭增加國家財務負擔，但同樣道理，想要輕啟戰端的強權，也要負擔沈重負擔，「攻擊台灣的都要付出慘痛代價。」

曾銘宗也質詢國防部長嚴德發，如果對岸打過來台灣可以撐多久？嚴德發表示，沒有時間問題，國軍絕對堅守主權、自由民主，戰到最後一兵一卒，沒有所謂時間問題；曾指出，外界都有人分析台灣可以撐幾天、幾周、幾個月，嚴德發認為，時間把它定死是不正確的，沒有時間問題。

(中時 )