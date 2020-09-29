《紐約時報》揭露美國總統川普過去15年內有10年未繳稅，2016、2017年兩年間僅繳納750美元。

《紐約時報》（New York Times）揭露美國總統川普過去15年內有10年未繳稅，爆炸性報導讓大批美國納稅人瞠目結舌，不過鐵粉仍為川普辯護，聲稱比起直接把錢給國庫，川普反而投資自己的錢，為美國「創造就業機會」。

《紐約時報》27日刊出重磅調查報導，揭露川普過去15年間，有長達10年未繳納一分一毛所得稅，2016、2017年所支付的稅金更只有750美元（約新台幣2.2萬），當中他將大量個人開銷納入公司支出、巨額退稅，也讓人見識到他「逃稅的藝術」。

路透社報導，川普沒繳稅激怒了大批美國納稅人，包括有錢的民主黨人士、教師、咖啡店員都在網路上砲轟自己繳的稅還比川普多，昨（28）日「#我繳的稅比川普多」（#IPaidMoreTaxesThanDonaldTrump）成為推特的熱門標籤，網友們開始公布自己的年度納稅金額，身價上億元的環保人士思特爾（Tom Steyer）發推文表示，自己2017年繳納的聯邦稅金比川普還多上3,200萬美元。一名女網友表示，她和丈夫去年共繳了1.4萬美元的聯邦稅，而他們身上還背了6位數的學貸，直言自己繳納的稅額比川普還多出18倍。

Husband & I paid $14,068 in federal taxes last year.



We are new professionals / junior in our careers with six digit student loan debt... and still...



We paid 18 times what our current President paid.#IPaidMoreTaxesThanDonaldTrump — 🐝🌹Aurora_Activist 🌹🐝 (@AuroraActivist) September 28, 2020

不過鐵粉始終支持川普，川普周一連發推文，強調自己繳納了「數百萬美元」的稅金，更理直氣壯稱自己和其他人一樣，「有權利計入折舊並且享有稅額減免」，該則貼文吸引十幾萬人按讚。

68歲、在愛阿華州和丈夫經營農場的川普鐵粉波莉哈素克（Polly Hartsook）認為，納稅機制本來就是設計來協助「創造就業機會的人」，她猜測川普並沒有親自處理個人納稅申報單，而是由報稅代理人處理，她更稱，比起直接把錢繳給國庫，她認為川普是把錢「重新投資在可以創造工作的事情上」。

曾擔任共和黨稅務律師的律師事務所主管卡拉斯（George Callas）為川普辯護，說用損失抵銷收入「本來就不是不公平」的事，稱這是衡量一個人一段時間實際收入的關鍵作法，強調真正的問題在於，「這些損失是否為真正的經濟損失，或者只是為了報稅創造的帳面損失。」

針對鐵粉波莉哈素克稱川普將避稅的錢拿來投資、創造就業機會，有匿名網友在推特回擊，波莉哈素克肯定不知道把錢繳給政府也能創造就業機會。

Trump tax revelations spark outrage among some, but supporters defend president https://t.co/VEoam1TdIN Apparently @pollyhartsook doesn't realize that taxes paid to the government also stimulate jobs. Trump laid ppl off this year. He didn't add more jobs. — PPitstop (@PPitstop66) September 28, 2020

(中時新聞網)