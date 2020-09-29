新創科技公司iCHEF29日宣布，再獲新一輪資金1.5億元資金挹注，新一輪資金由集富亞洲（JAFCO Asia）一號基金領頭，以及中華開發基金旗下的優勢創投基金、達盈管顧等機構參與，iCHEF共同創辦人程開佑表示，2020年上半年iCHEF不畏疫情影響仍逆勢成長，國內與海外市場全數獲利，新一輪資金將用於擴大研發投資，接下來也將朝台股IPO的目標邁進。

成立於2012年的iCHEF主要提供中小型餐廳簡單、具彈性的iPad POS點餐系統與數據分析服務。在創立初期就展露頭角，服務的餐廳全球店家數量達8,000家，2020年底更有望突破9,000家。

iCHEF在2016年完成560萬美元A輪募資，該輪由AppWorks領投，2017年營收破億，2018年現金流轉正。2019年全年營收約新台幣2億元，較前年成長三成。

目前iCHEF海外市場包括新加坡、香港、馬來西亞，上半年雖有疫情干擾，但iCHEF國內、海外市場仍全數獲利。目前全球員工人數130位，工程師超過40位，預期獲得新一輪資金後，將加大力道投資在研發上，並預期在尋找新世代的研發人才，預期今年將招募逾60位研發人才。

iCHEF自成立以來，就是採用SaaS（軟體即服務）商業模式。SaaS訂閱制模式，因為廠商初期使用較低的價格取得用戶，因此成本是花在初期，因此在衝刺市場規模時，現金流與帳面上將會看到虧損。然而一旦達到經濟規模時，且續約率可以保持穩定且客戶數量成長，將可以帶來正向的營收與獲利。

iCHEF財務長陳孝存透露，iCHEF在2014年後加速擴大取得用戶，一直到2016年達到4,000家店家的經濟規模，形同突破「死亡幽谷」，2017～2020年期間，客戶成長三倍，扣除直接倒閉的餐廳數量，續約率已達到九成。

對於未來市場的成長空間，程開佑表示，目前台灣餐廳數量為15萬家，以iCHEF在台灣店家7,000家來算，市場滲透率僅約5％，未來仍有相當大的成長空間，加上剛好處於科技轉折時代，店家也意識到需要用科技讓營運更有效率，「這個意識正在擴大，未來三～五年內將成為趨勢」，預期將有望成為iCHEF營運主要的驅動動能。

(工商 )