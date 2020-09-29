葡萄王（1707）29日發佈喜訊，旗下三項專利 「蟬花菌絲體預防白內障」、「益生菌GKS6、GKM3預防骨質疏鬆」及「牛樟芝菌絲體改善慢性肺病阻塞」3項產品，2020台灣創新技術博覽會（TIE）中，勇奪2金質獎與1銅質獎榮耀。

葡萄王開發的蟬花菌絲體，是以緩解乾眼症、降低眼壓、調節血糖與預防腎損傷等功效為主。此次是以專利「蟬花萃取物用於白內障用途」與子公司葡眾共同開發寵物保健新品「奇芮」，其商品設計理念與大會「發明商品化、族群友善性」相符，獲評審青睞奪下金質獎。

另一金獎專利「益生菌GKS6、GKM3預防骨質疏鬆」，該菌株經實驗證實有助於改善賀爾蒙缺乏引起的骨質流失，像是減緩骨小梁分離率、骨小梁厚度、提升骨密度以及增加血鈣等功能，具延緩更年期骨質流失的功效，此項研究成果也發表於國際學術期刊《營養學》(Nutrients)，獲國際學者認同，因此奪下本次大會金質獎。

目前「益生菌GKS6、GKM3」已在新加坡、馬來西亞、日本等國申請專利，為日後拓展海外市場布局。

另外，葡萄王研發出牛樟芝菌絲體的活性物質，有助改善慢性肺病阻塞(COPD)之功效潛力，有別於其他廠商牛樟芝的護肝、調節血壓、血糖的功效，具素材功能性創新，亮眼突出市場，獲得大會銅質獎。

葡萄王說，此次TIE大會還特設「傑出發明展區」，該公司以「蟬花萃取物用於抗發炎、舒緩過敏的用途」專利，入圍展出商品化作品「蘆露」，經實驗證實具有抑制過敏功效之潛力價值，目前已登錄國際化妝品成分命名〈International Nomenclature of Cosmetic Ingredients, INCI〉，未來有機會往外敷市場進軍。

(工商 )