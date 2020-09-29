台灣通訊學會今(29)日舉辦5Gx數位轉型高峰論壇，第二波5G釋照成為話題之一，各家業者也各有看法，以電信三雄來說，中華電(2412)、遠傳(4904)由於在第一次競標時已經砸錢搶下足夠頻寬，對二次釋照顯得意興闌珊，反倒是台灣大(3045)由於目前手中黃金頻譜3.5G是電信三雄中最少的，故對於二次釋照期望政府可以超前部屬，依循國際主流頻譜釋照。

台灣第一波5G頻譜釋出在今年第一季完成，黃金頻段3.5G釋出270M，中華電取得90M，遠傳80M，台灣大60M，台灣之星則為40M，目前電信三雄、台灣之星等4家業者也已經開台，政府也規劃將在2~3年後進行第二階段頻譜釋出，預計釋出頻段位於4.5到5GHz之間，由於目前各家電信業者手中握有的頻譜、位置以及當下的應用狀況均不同，所以各家業者對於第二次釋照的看法也各異。

對於二次釋照老大哥中華電、遠傳相對顯得意興闌珊，遠傳總經理井琪表示，就遠傳來說，目前「頻譜不是問題、已經夠用」，所以會更專注在好好建設，台灣5G標金衝上天價，「就連家大業大的中華電都要借一點點錢花」去標頻譜，對其他業者來講當然就更辛苦，所以當務之急應該是要發揮最大頻譜效應，把3.5G做好，發揮資本效應，政府要怎麼是釋照，當然尊重政府規劃，但遠傳「實在不急、也沒有要Push的理由」。

至於中華電總經理郭水義就該議題上，似乎也和遠傳站在同一陣線，郭水義認為，現在最重要的是把3.5G頻譜得效用發揮到極大化，趕快找到客戶需要應用服務，建設做好，打造適當的5G場域，對於第二波釋照，中華電的態度是尊重政府安排。

由於台灣大在第一波釋照在黃金頻譜3.5G標下的數量的三雄中最少的，故今林之晨表示，希望政府機管針對第二波釋照的規劃可以超前部屬，更重要的是要跟著國際主流，鎖定3.3GHz至4.2GHz頻段，以免重蹈WiMAX(全球互通微波存取)覆轍，動輒損失上百億。

(時報資訊)